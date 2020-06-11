Новости Хмельницкого: в кровавом ДТП погибли три человека

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Хмельницком.

В областном центре по ул. Каменецкой столкнулись два грузовых автобуса «Мерседес Спринтер» под управлением водителей в возрасте 35 и 48 лет. Авария произошла вблизи поворота на село Россоша. В результате ДТП оба водителя и 60-летняя пассажирка одного из автобусов погибли на месте происшествия. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Как сообщает местное издание Vsim со ссылкой на начальника областной полиции Анатолия Щадило, уже установлена предварительная причина аварии. Правоохранители считают, что один из участников дорожного движения выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим авто. Окончательную причину ДТП установят после проведения всех следственных действий.

Отмечается, что по факту аварии правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня на трассе Киев-Чернигов в Киевской области произошло ДТП с пожаром. Столкнулись легковой автомобиль BMW с грузовиком, после этого возник пожар. От травм погиб водитель легкового автомобиля.