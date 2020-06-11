ЦИК разрешил голосовать без прописки. Фото:

https://racurs.ua/n139601-centrizbirkom-razreshil-golosovat-na-mestnyh-vyborah-bez-propiski-chto-nujno-znat-ukraincam.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия разрешила голосовать на местных выборах 2020 года гражданам Украины без прописки.

ЦИК утвердил порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места проживания. Постановление вступает в силу с 1 июля. Правом голоса смогут воспользоваться более 1 млн избирателей. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба Центризбиркома.

В ЦИК отметили, что ранее более миллиона украинцев не могли проголосовать на местных выборах, потому что не имели прописки. Это касалось лиц, которым на момент голосования исполнилось 18 лет, но по определенным причинам они не могли зарегистрироваться по месту жительства.

Теперь орган ведения Государственного реестра сможет определить избирательный адрес по месту фактического проживания. Избирателю нужно лишь обратиться в это ведомство с заявлением о включении в него и/или об изменении избирательного адреса по месту жительства.

Заявление можно подать в бумажной форме или через интернет (в этом случае понадобится электронная подпись избирателя). Документ нужно подать в период между и в первые пять дней избирательного процесса.

Если же избирательный адрес уже был определен по месту жительства, то изменить его можно не ранее чем через 180 дней после внесения предварительной записи в реестр.

Напомним, рейтинг политических партий в Украине по состоянию на конец мая-начало июня свидетельствует, что большинство избирателей, как и раньше, поддерживают партию «Слуга народа», однако процент украинцев, которые готовы за нее проголосовать, постепенно уменьшается.