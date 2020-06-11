Социологи исследовали электоральные предпочтения украинцев, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n139562-reyting-partiy-sociologi-rasskazali-za-kogo-seychas-gotovy-progolosovat-ukraincy.html

Ракурс

Рейтинг политических партий в Украине по состоянию на конец мая-начало июня опубликовали социологи.

Большинство избирателей, как и раньше, поддерживают партию «Слуга народа», однако процент респондентов, которые готовы за нее проголосовать, постепенно уменьшается. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Опрос проводился с 24 мая по 4 июня. Если бы выборы состоялись в этот период, «Слугу народа» готовы были поддержать 17,1% опрошенных или 28% среди тех, кто определился.

На втором месте «Оппозиционная платформа — за жизнь». За эту политсилу готовы проголосовать 10,8% респондентов (17,7% среди тех, кто определился). Третью строчку занимает «Европейская солидарность», которую готовы поддержать на выборах 9,9% (16,2%) опрошенных.

За еще одну парламентскую политсилу — ВО «Батькивщина» — намерены проголосовать 4,9% (8%) опрошенных. А вот партия «Голос», которая также попала в парламент по результатам прошлых выборов, в настоящее время не преодолевает проходной барьер. Эту политсилу планируют поддержать 2,3% (3,8%) опрошенных.

По 2,9% (4,7%) опрошенных планируют голосовать за партию «Сила и честь» и «Партию Шария». За «Радикальную партию» свои голоса готовы отдать 2,8% (4,5%) опрошенных. Остальные политсилы поддерживают менее 2% респондентов.

Не определились с тем, за кого голосовать, 19,4% опрошенных. Не будут участвовать в выборах 14,7% респондентов. Еще 3,3% планируют испортить бюллетень, 1,6% — отказались ответить.

Опрос проводился с помощью телефонных звонков, были проведены 4 тыс. интервью.

Напомним, в апреле за «Слугу народа» планировали проголосовать 18,5% (32,6%) опрошенных.