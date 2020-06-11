Местные выборы 2020: как взлететь в партийном лифте

Местные выборы 2020. Фото: Pixabay

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Ракурс

Год назад партия «Слуга народа» одержала две феноменальные победы подряд — на президентских и парламентских выборах. До полного триумфа не хватало последнего шага — прибрать к рукам власть на местах. В конце лета — первой половине осени 2019 года активно велись разговоры о том, что вот-вот будут объявлены досрочные местные выборы, и тогда наступит час окончательной «зеленой» победы.

Но осень заканчивалась, разговоры утихали… и к началу 2020-го утихли совсем. Кое-где поговаривали, что, дескать, выборы в органы местного самоуправления могут пройти весной. Но и весна закончилась, и понятно, что состоятся они по графику, 25 октября. Основная причина отказа от кавалерийского наскока на местную власть — ужасающий кадровый голод, который испытывают «слуги».

Кандидаты на местных выборах: лучшие из худших

Лакмусовой бумажкой для них стали декабрьские выборы в несколько вновь сформированных территориальных общин, в которых «зеленые» потерпели сокрушительный провал. Не удалась и попытка захватить с наскока столицу. Во-первых, действующий мэр оказался крепким орешком, а во-вторых, «слуги» так и не смогли подобрать яркого и главное — чистого оппонента: кандидаты один за другим «сгорали», оказываясь в центре некрасивых скандалов.

Еще одна причина, почему «слуги» все-таки отказались от идеи досрочных местных выборов, состоит в том, что для этого требуются не только «новые лица», но и, так сказать, рабочие сцены. За выборами стоит очень большая закулисная работа — формирование комиссий, подбор наблюдателей, штабных работников, юристов. А толковые профи давно разобраны, и на парламентских выборах «слугам» приходилось использовать «лучших из худших»: на них, как правило, работали люди, вытесненные на периферию местной политики и волочащие за собой шлейф малоприятных историй. Но если на парламентских выборах на «слуг» работал эффект новизны, то сейчас этот фактор не актуален.

Впрочем, кадровыми перестановками и чисткой рядов сейчас занимаются практически все партии, включая тяжеловесов украинского политикума.

Авторитет и узнаваемость

1 января нынешнего года вступил в силу новый Избирательный кодекс. Мы еще не раз подробно рассмотрим особенности нового избирательного законодательства, которое украинцам предстоит опробовать на выборах местной власти.

По новому кодексу, в небольших территориальных общинах кандидаты могут избираться по мажоритарке, однако все равно основная борьба будет вестись между партиями. И нужно сказать, что рейтинг партий на общегосударственных выборах порой разительно отличается от рейтинга на местных выборах. На него, во-первых, сильно влияют региональные особенности: вряд ли большой популярностью пользуются националисты на юго-востоке Украины и, соответственно, Оппоблок — на западе. Кроме того, в игру вступают и небольшие местные партии, которые могут здорово изменить расклад сил.

«Зеленые» это понимают. Напомним, что в феврале министр юстиции Денис Малюська заявлял о том, что Минюст подал иск в суд с требованием ликвидировать 48 «партий-зомби». «Зомби» министр посчитал те партии, которые десять и более лет не участвовали в парламентских выборах. В этот перечень наряду с шутовскими «партиями» попали и вполне реальные политсилы, успешно работающие в регионах и имеющие хорошие шансы на предстоящих местных выборах.

Но самое главное — на местных выборах колоссальную роль играет авторитет и узнаваемость кандидата.

Охота за головами в преддверии местных выборов

Человек важнее партии — этот принцип действовал на местных выборах и раньше. Но еще на выборах 2014-го вовсю работал принцип франшизы — состоятельные люди покупали нечто вроде «партийной лицензии», и местные бодания крупных предпринимателей друг с дружкой за власть ничего общего не имели с идеологиями тех партий, которые они представляли.

Но прошлогодняя встряска — победа на парламентских выборах «Слуги народа» — объективно сделала хорошее дело. Сейчас партии-тяжеловесы уже не торгуют местами — они почистили свои ряды и озабочены поисками не денежных, а влиятельных кандидатов. Новыми лицами теперь вполне могут стать не жирные коты, готовые отстегнуть за место в избирательном списке большие деньги, а совсем другие люди — директор школы, успешный местный предприниматель, общественный активист. То есть те, кто действительно может привлечь голоса и улучшить рейтинг партии.

Как ни странно, на процесс поиска новых лиц положительно повлиял… карантин из-за эпидемии коронавируса. Когда в стране действовали самые жесткие запретительные меры, в регионах стихийно возникли группы активистов, которые разносили продукты старикам, помогали добираться на работу медикам. В этих группах появились свои лидеры и организаторы. И к таким людям сейчас активно присматриваются политические партии и предлагают им места в избирательных списках.

Лифты старые, новые и… гендерные

Один из самых сильных ходов, обеспечивших «слугам народа» победу на парламентских выборах, — широко разрекламированные ими социальные и политические лифты, которыми якобы может воспользоваться каждый желающий (что представляли собой эти лифты на самом деле — другой разговор). Тогда это работало замечательно еще и потому, что в старые партии очень тяжело было вписаться на хорошие позиции: костяки местных организаций были сформированы давно, и у людей амбициозных надежды сделать там карьеру почти не было.

Собственно, только две партии предлагали реальные лифты — «Слуга народа» и «Голос». Да и сейчас, пожалуй, людям, стремящимся в политику, проще всего вписаться в «Голос»: партия новая, относительно чистая, и если на местных выборах она выставит таких же чистых, не испачканных в местных скандалах людей, то у них есть очень хорошие шансы. Но сейчас, когда политсилы находятся в процессе обновления, даже в старые партии можно вписаться с улицы.

Отдельно стоит сказать о совершенно особом лифте, открытом новым Избирательным кодексом. Это гендерная квота, которая имеет одну очень интересную деталь. Уже недостаточно просто набрать в партию некоторое количество женщин (или мужчин, если партия женская) и загнать их куда-нибудь в хвост избирательного списка. Сегодня избирательные списки формируются пятерками, и в каждой должна быть соблюдена пропорция три к двум. Такое правило — замечательный политический и социальный лифт для женщин-активисток.

Люди ищут партию

Легко сказать — партии ищут новых людей, можно сесть в социальный и партийный лифт… А как на практике обычному человеку с активной жизненной позицией это сделать? Проблема в том, что сегодня, к сожалению, обычные граждане мало знают о кадровых поисках, потому что существует коммуникативный разрыв между людьми и партиями. Причиной тому — монополизация основных СМИ, считает политтехнолог Валентина Ситник:

— Активным людям нужно сначала определиться с политической силой, выбрать ту, которая больше соответствует вашим интересам. Выбрали? Теперь не стесняйтесь сами предложить свои услуги. Звоните по телефону в центральный офис и спрашивайте: «Есть ли в нашем населенном пункте ваша ячейка? Дайте, пожалуйста, координаты». Предположим, вам отвечают, что ячейки нет. Некоторые на этом ломаются. Неопытный партийный клерк вместо того, чтобы предложить примкнуть к партии, просто спрашивает: «Вы будете за нас голосовать?» — «Да…» На том и расстаются.

А вы предложите себя! Для того чтобы сформировать ячейку, нужны всего три человека. Вы нашли двоих единомышленников, есть партия, которой вы симпатизируете, вы приходите и говорите: мы готовы! И вам с радостью расскажут, помогут все оформить, обнимут и расцелуют. Но перед тем, как целовать, конечно, проверят, кто вы. Сегодня эта работа упростилась за счет соцсетей. Зайдя на страничку человека, можно быстро получить о нем представление.

Должно быть движение с двух сторон. Сегодня отличное время для тех, кто ищет социальный лифт. И этот лифт не обязательно «зеленый».

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До местных выборов осталось менее пяти месяцев, для предвыборной гонки это срок совсем небольшой. Поэтому политические партии уже начали активно готовиться к «захвату власти на местах». И расклад сил может быть очень интересным.