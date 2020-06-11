Рейтинг Зеленского упал: социологи рассказали о популярности президента, фото — ОП

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Ракурс

Рейтинг Владимира Зеленского в течение апреля-начале июня упал, но он в три раза превышает совокупную популярность трех политиков, занимающих следующие строки в списке социологов (Порошенко, Бойко, Тимошенко).

Как показали данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), по сравнению с апрелем рейтинг президента упал на 6,1%, а популярность Порошенко увеличилась на 1,8% (речь идет только о тех респондентов, которые определились с выбором).

Если бы выборы президента Украины проходили в конце мая-начале июня, то за Зеленского проголосовали бы 37,6% опрошенных. За Петра Порошенко отдали бы голоса 16,2%, за Юрия Бойко — 13,2%, за Юлию Тимошенко — 8,7%.

Рейтинги других топовых политиков такие:

6,8% — за Игоря Смешко;

4,4% — за Анатолия Гриценко;

4,4% — за Олега Ляшко;

3% — за Святослава Вакарчука;

2% — за Александра Вилкула;

за других кандидатов — 3,6%.

Опрос провели в конце мая-начале июня среди 2 тыс. респондентов. В ходе опроса проведено 4 тыс. интервью.

В середине мая другое агентство («Рейтинг») обнародовало данные своего опроса. Зеленского в первом туре президентских выборов были готовы поддержать 39,3% избирателей (из тех, кто планирует голосовать и определился с выбором). Во втором туре за него были готовы проголосовать около 75% избирателей в случае, если его оппонентами будут Порошенко, Тимошенко или Бойко.