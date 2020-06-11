Рейтинг Зеленського: соціологи розповіли про популярність президента, фото — ОП

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Ракурс

Рейтинг Володимира Зеленського впродовж квітня-початку червня зменшився, але він утричі перевищує сукупну популярність трьох політиків, які посідають наступні рядки у списку соціологів (Порошенко, Бойко, Тимошенко).

Як засвідчили дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у порівнянні з квітнем рейтинг президента впав на 6,1%, а популярність Порошенка збільшилася на 1,8% (йдеться тільки про тих респондентів, які визначилися з вибором).

Якби вибори президента України відбувалися в кінці травня-на початку червня, то за Зеленського проголосували б 37,6% опитаних. За Петра Порошенка віддали б голоси 16,2%, за Юрія Бойка — 13,2%, за Юлію Тимошенко — 8,7%.

Рейтинги інших топових політиків такі:

6,8% — за Ігоря Смешка;

4,4% — за Анатолія Гриценка;

4,4% — за Олега Ляшка;

3% — за Святослава Вакарчука;

2% — за Олександра Вілкула;

за інших кандидатів — загалом 3,6%.

Опитування провели в кінці травня-на початку червня серед 2 тис. респондентів. Під час опитування проведено 4 тис. інтерв’ю.

У середині травня інша агенція («Рейтинг») оприлюднила дані свого опитування. Зеленського у першому турі президентських виборів були готові підтримати 39,3% виборців (з тих, хто планує голосувати і визначився з вибором). У другому турі за нього були готові проголосувати близько 75% виборців у випадку якщо його опонентами будуть Порошенко, Тимошенко чи Бойко.