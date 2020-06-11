Фотофіксація порушень ПДР. Фото: Auto-Consulting

https://racurs.ua/ua/n139559-fotofiksaciya-porushen-pdr-bogy-dorig-prodovjuut-vstanovluvaty-novi-antyrekordy-shvydkosti-foto.html

Ракурс

Фотофіксація порушень ПДР діє в Україні з початку цього місяця, але система вже довела свою ефективність. Багато водіїв стали не так сильно тиснути на педаль акселератору, але ще залишилися ті, хто ніяк не може звикнути їздити за правилами. Щодня камери фіксують нові антирекорди швидкості.

За минулу добу зафіксовано 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Але найшвидшим виявився водій позашляховика Range Rover (номерний знак AH097***), який на трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський розігнався до 209 км/год. На цій ділянці магістралі ліміт швидкості 110 км/год.

Найбільшу кількість разів порушував ПДР водій автомобіля Volkswagen Golf Variant (номерний знак KA000***). За даними МВС, автомобіль порушив швидкісний режим сім разів.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві встановлено новий антирекорд швидкості. Камери зафіксували автомобіль, який рухався зі швидкістю 224 км/год по вулиці Олени Теліги, де дозволено 50 км/год.