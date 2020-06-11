Фотофиксация нарушений ПДД. Фото: Auto-Consulting

https://racurs.ua/n139559-fotofiksaciya-narusheniy-pdd-bogi-dorog-prodoljaut-ustanavlivat-novye-antirekordy-skorosti-foto.html

Ракурс

Фотофиксация нарушений ПДД действует в Украине с начала этого месяца, но система уже доказала свою эффективность. Многие водители стали не так сильно давить на педаль акселератора, но еще остались лихачи, которые никак не могут привыкнуть ездить по правилам. Ежедневно камеры фиксируют новые антирекорды скорости.

За прошлые сутки зафиксированы 45 автомобилей, которые двигались со скоростью выше 170 км/час, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Но самым быстрым оказался водитель внедорожника Range Rover (номерной знак AH097***), который на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский разогнался до 209 км/ч. На данном участке магистрали лимит скорости 110 км/ч.

Наибольшее количество раз нарушал ПДД водитель автомобиля Volkswagen Golf Variant (номерной знак KA000***). По данным МВД, автомобиль нарушил скоростной режим семь раз.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве установлен новый антирекорд скорости. Камеры зафиксировали автомобиль, который двигался со скоростью 224 км/ч по улице Елены Телиги, где разрешено 50 км/ч.