Зеленский раскрыл детали смс-общения с Коломойским

https://racurs.ua/n139560-zelenskiy-raskryl-detali-sms-obscheniya-s-kolomoyskim.html

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Владимир Зеленский рассказал о формате общения с Игорем Коломойским. Президент Украины отметил, что иногда ему приходится контактировать с олигархом.

Он мне может написать смс: «обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране», «надо что-то сделать с тарифами». Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим. Он человек холерического склада, — заявил глава государства в интервью УП.

Зеленский назвал Коломойского «влиятельным человеком со своими мыслями».

В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20−30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика — это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить, — убежден президент.

Он добавил, что, к сожалению, подобная картина наблюдается в каждой стране.

Напомним, Зеленский также рассказал, удалось ли ему реализовать лозунг предвыборной кампании «Сделаем их вместе!» и чем он отличается от предвыборной программы «Жить по-новому», с которой его предшественник Петр Порошенко победил на президентских выборах в 2014 году.