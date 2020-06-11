На оккупированных территориях отсутствует мобильная связь, фото: Signal Booster

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Мобильная связь Vodafone Ukraine уже пять дней отсутствует на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Оккупанты в Луганске обвиняют в этом украинские власти, которые якобы отключили Vodafone в ОРЛО из-за принятия руководством псевдореспублики решения о лишении украинского языка статуса «государственного». Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на источники среди местных жителей.

Собеседники издания отмечают, что местные жители уже привыкли к тому, что в ОРЛО все время что-то отключают.

Каждый «выкручивается» как может. Кто звонит по «Лугакому» (местный оператор — ред.), кто по городскому или Viber, — отметила одна из жительниц Луганска.

В компании Vodafone в комментарии изданию «Украинская правда» сообщили, что причиной исчезновения мобильной связи в ОРЛО стало отключение станций от энергоснабжения.

Сейчас мы не видим в сети те базовые станции, которые там работают. Причина — то, что мы видим через систему удаленного контроля за электросетью, — это отсутствие электропитания, — отметила пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская.

Она отметила, что у компании нет возможности самостоятельно решить эту проблему, отсутствует физический доступ к станциям, поэтому специалисты не могут проверить, что там произошло. По словам Павловской, этот вопрос должен решаться на государственном уровне.

В то же время в компании опровергают, что на оккупированных территориях Донецкой области их связь отсутствует.

Напомним, в апреле боевики ЛНР решили временно переименовать Луганск на Ворошиловоград.