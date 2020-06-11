На окупованих територіях відсутній мобільний зв’язок, фото: Signal Booster

https://racurs.ua/ua/n139558-v-ordlo-vje-p-yat-dniv-vidsutniy-mobilnyy-zv-yazok-okupanty-zvynuvachuut-ukrayinu-zmi.html

Ракурс

Мобільний зв’язок Vodafone Ukraine вже п’ять днів відсутній на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Окупанти в Луганську звинувачують у цьому українську владу, яка нібито відімкнула Vodafone в ОРЛО через ухвалення керівництвом псевдореспубліки рішення про позбавлення української мови статусу «державної». Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням на джерела серед місцевих жителів.

Співрозмовники видання зазначають, що місцеві жителі вже звикли до того, що в ОРЛО весь час щось відключають.

Кожен «викручується» як може. Хто дзвонить по «Лугакому» (місцевий оператор — ред.), хто по міському або Viber, — зазначила одна з жительок Луганська.

У компанії Vodafone в коментарі виданню «Українська правда» повідомили, що причиною зникнення мобільного зв’язку в ОРЛО стало відключення станцій від енергопостачання.

Зараз ми не бачимо в мережі ті базові станції, які там працюють. Причина — те, що ми бачимо через систему віддаленого контролю за електромережею, — це відсутність електроживлення, — зазначила прес-секретар Vodafone Вікторія Павловська.

Вона наголосила, що в компанії немає можливості самотужки вирішити цю проблему, відсутній фізичний доступ до станцій, тому фахівці не можуть перевірити, що там сталося. За словами Павловської, це питання має вирішуватися на державному рівні.

Водночас у компанії спростовують, що на окупованих територіях Донецької області їхній зв’язок відсутній.

Нагадаємо, у квітні бойовики ЛНР вирішили тимчасово перейменувати Луганськ на Ворошиловоград.