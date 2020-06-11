Битва двох Ляшків: політик прийшов в коментарі до медика, якого оштрафували за каву із Зеленським, фото — ОП

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Ракурс

Порушення карантину вищими посадовцями держави продовжує інтригувати український інтернет. В мережі й далі обговорюють ситуацію в Хмельницькому, коли топ-менеджери держави на чолі із президентом та головним санітарним лікарем не дотрималися карантинних обмежень і кавували у кафе, яке не мало права обслуговувати відвідувачів всередині приміщення.

Вчора заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що, як і президент Зеленський, сплатив штраф за порушення карантину.

Найдорожча (у прямому сенсі) кава мого життя, — написав Ляшко у Фейсбук.

Дуже швидко допис отримав декілька сотень коментарів. Вони були найрізноманітніші. Хтось підтримував Ляшка, інші писали, що медик мусить піти у відставку, оскільки після такого кричущого порушення карантину він не може й далі переконувати українців дотримуватися обмежень.

У коментарі до Ляшка прийшов і його тезко, політик-радикал Олег Ляшко.

Вікторе, як ви можете закликати українців дотримуватися карантину, якщо ви самі його порушуєте?! Думаю, по совісті ви маєте піти у відставку! — написав Ляшко-політик.

Вчора «Ракурс» повідомляв, що хмельницька поліція змусила Зеленського заплатити штраф за незаконне кавування.