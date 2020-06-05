Разумков не дозволив Авакову відповісти про каву Зеленського у Хмельницькому (ВІДЕО)

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Порушення карантину президентом Володимиром Зеленським уу Хмельницькому стало об'єктом уваги нардепів під час сьогоднішнього візиту міністра Арсена Авакова у Раду. Нардепи поцікавилися очільника МВС, чи буде оштрафований Зеленський за порушення карантину.

Нардеп Марія Іонова із «Євросолідарності» запитала в Авакова про справу вбивства журналіста Павла Шеремета і щодо штрафу для президента. Міністр почав відповідати, але доповів Раді тільки щодо справи Шеремета.

Коли Аваков почав відповідати на запитання про штраф Зеленському, Разумков вимкнув його мікрофон і перемкнув на наступне питання.

Щодо питання вашого про карантин…, — встиг сказати міністр до того, як замовк його мікрофон, і повернувся до спікера, оскільки й сам не зрозумів ситуацію.

Нагадаємо, що 3 червня Зеленський під час поїздки до Хмельницького відвідав одну з місцевих кав’ярень. Разом із іншими топ-чиновниками він сфотографувався у залі закладу.

Того дня заклади харчування відповідно до плану поступового пом’якшення карантину заклади харчування могли працювати тільки у режимі роботи на винос та на літніх терасах, а повністю відкритися могли тільки 5 червня. Згодом Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко, який також був на каві у Хмельницькому, пояснили інцидент.