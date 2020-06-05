Новости Рады: Разумков не позволил Авакову ответить о запрещенном кофе Зеленского в Хмельницком, скриншот видео

https://racurs.ua/n139311-razumkov-ne-pozvolil-avakovu-otvetit-o-zapreschennom-kofe-zelenskogo-v-hmelnickom-video.html

Ракурс

Нарушение карантина президентом Владимиром Зеленским в Хмельницком стало объектом внимания нардепов во время сегодняшнего визита министра Арсена Авакова в Раду. Нардепы поинтересовались у главы МВД, будет ли оштрафован Зеленский за нарушение карантина.

Нардеп Мария Ионова из «Евросолидарности» спросила у Авакова о деле убийства журналиста Павла Шеремета и по поводу штрафа для президента. Министр начал отвечать, но доложил Раде только о деле Шеремета.

Когда Аваков начал отвечать на вопрос о штрафе Зеленскому, Разумков выключил его микрофон.

По поводу вопроса вашего о карантине…, — успел сказать министр до того, как замолчал его микрофон, и повернулся к спикеру, поскольку и сам не понял ситуацию.

Напомним, что 3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий посетил местное кафе. Вместе с другими топ-чиновниками он сфотографировался в зале заведения.

В тот день объекты общественного питания, в соответствии с планом постепенного смягчения карантина, могли работать только в режиме «на вынос» и на летних террасах, а полностью открыться могли только 5 июня. Впоследствии Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко, который также был на кофе в Хмельницком, объяснили инцидент.