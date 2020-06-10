Зеленський п’є каву в Хмельницькому. Фото: Офіс президента України

https://racurs.ua/ua/n139514-zelenskyy-otrymav-shtraf-za-kavu-v-hmelnyckomu-nacpoliciya.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф.

Про це глава держави заявив від час спілкування з журналістами в Чернігові. Трансляцію проводили українські ЗМІ.

Можна зняти маску, так краще чути, а то буде, як на Хмельниччині, випишуть мені штраф, і в принципі правильно зробили, — звернувся він до журналістів на початку підходу до преси.

У прес-службі Національної поліції повідомили, що поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44−3 (порушення правил карантину) на власника кафе та відвідувачів. Штрафи виписали президенту України Володимиру Зеленському, керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, його першого заступнику Сергію Трофімову, головному державному санітарному лікарю України Віктору Ляшку, голові Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитру Габінету та Хмельницькому міському голові Олександру Симчишину. Незабаром матеріали перепадуть до суду.

У поліції нагадали, що порушення правил карантину тягне за собою накладення штрафу на громадян — від 17 тис. до 34 тис. грн.

Нагадаємо, 3 червня на сайті Офісу президента опублікували фото, на якому видно, як Зеленський разом із главою ОП Андрієм Єрмаком, його заступником Сергієм Трофімовим, мером Хмельницького Олександром Симчишиним та іншими сидять всередині кафе.

При цьому на той момент урядом було заборонено діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволялося працювати тільки літнім майданчикам, зокрема під тентами, а за одним столом дозволялося перебувати не більш ніж чотирьом відвідувачам одночасно.

Згодом президент заявив, що вони зайшли до приміщення на запрошення власників для проведення перевірки. Зеленський переконував, що готовий заплатити штраф, якщо він порушив карантинні правила.