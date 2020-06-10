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Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати працівникам МВС. Фото: Ракурс

Доплата «за шкідливість»: підопічним Авакова додатково виділили 2,7 млрд грн через коронавірус (ДОКУМЕНТ)

10 чер 2020, 15:00
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В Україні карантин пом’якшують, але доплати працівникам Міністерства внутрішніх справ, які безпосередньо задіяні у боротьбі з коронавірусом, вирішили все ж підняти. Для цього Кабмін вирішив виділити з бюджету відомству Арсена Авакова додатково 2,7 млрд грн.

Про прийняття такого рішення Кабміном повідомляє у Telegram-каналі нардеп із партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати працівникам МВС. Фото: Telegram

Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати працівникам МВС. Фото: Telegram

Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати працівникам МВС. Фото: Telegram

Гончаренко оприлюднив копію документу, який передбачає виділення на додаткові доплати:

  • співробітникам Нацполіції — 2,25 млрд грн;
  • апарату Міністерства внутрішніх справ — 171,1 млн грн;
  • Національній гвардії — 125,1 млн грн;
  • адміністрації Державної прикордонної служби — 103,8 млн грн;
  • Державній службі з надзвичайних ситуацій — 51,3 млн грн.

Як раніше писав «Ракурс», у Мінсоцполітики повідомили, що під час карантину надбавки можуть отримувати не тільки медики, а й працівники соціальної сфери. У відомстві затвердили перелік посад працівників, які можуть претендувати на 100% надбавки до зарплати за роботу під час карантину.

Джерело: Ракурс


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