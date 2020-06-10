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Ракурс
Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам МВД. Фото: Ракурс

Доплата «за вредность»: подопечным Авакова дополнительно выделили 2,7 млрд грн из-за коронавируса (ДОКУМЕНТ)

10 июн 2020, 15:00
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В Украине карантин смягчают, но доплаты сотрудникам Министерства внутренних дел, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусом, решили все же поднять. Для этих целей Кабмин решил выделить из бюджета ведомству Арсена Авакова дополнительно 2,7 млрд грн.

О принятии такого решения Кабмином сообщает в Telegram-канале нардеп из партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам МВД. Фото: Telegram

Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам МВД. Фото: Telegram

Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам МВД. Фото: Telegram

Гончаренко обнародовал копию документа, которым предполагается выделение на данные цели:

  • сотрудникам Нацполиции — 2,25 млрд грн;
  • аппарату Министерства внутренних дел — 171,1 млн грн;
  • Национальной гвардии — 125,1 млн грн;
  • администрации Государственной пограничной службы — 103,8 млн грн;
  • Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 51,3 млн грн.

Как ранее писал «Ракурс», в Минсоцполитики сообщили, что во время карантина надбавки могут получать не только медики, но и работники социальной сферы. В ведомстве утвердили перечень должностей работников, которые могут претендовать на 100% надбавки к зарплате за работу во время ограничительных мер в стране.

Источник: Ракурс


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