Доплата «за вредность»: подопечным Авакова дополнительно выделили 2,7 млрд грн из-за коронавируса (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n139513-doplata-za-vrednost-podopechnym-avakova-dopolnitelno-vydelili-2-7-mlrd-grn-iz-za-koronavirusa.htmlРакурс
В Украине карантин смягчают, но доплаты сотрудникам Министерства внутренних дел, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусом, решили все же поднять. Для этих целей Кабмин решил выделить из бюджета ведомству Арсена Авакова дополнительно 2,7 млрд грн.
О принятии такого решения Кабмином сообщает в Telegram-канале нардеп из партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Гончаренко обнародовал копию документа, которым предполагается выделение на данные цели:
- сотрудникам Нацполиции — 2,25 млрд грн;
- аппарату Министерства внутренних дел — 171,1 млн грн;
- Национальной гвардии — 125,1 млн грн;
- администрации Государственной пограничной службы — 103,8 млн грн;
- Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 51,3 млн грн.
Как ранее писал «Ракурс», в Минсоцполитики сообщили, что во время карантина надбавки могут получать не только медики, но и работники социальной сферы. В ведомстве утвердили перечень должностей работников, которые могут претендовать на 100% надбавки к зарплате за работу во время ограничительных мер в стране.