Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам МВД. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n139513-doplata-za-vrednost-podopechnym-avakova-dopolnitelno-vydelili-2-7-mlrd-grn-iz-za-koronavirusa.html

Ракурс

В Украине карантин смягчают, но доплаты сотрудникам Министерства внутренних дел, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусом, решили все же поднять. Для этих целей Кабмин решил выделить из бюджета ведомству Арсена Авакова дополнительно 2,7 млрд грн.

О принятии такого решения Кабмином сообщает в Telegram-канале нардеп из партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Гончаренко обнародовал копию документа, которым предполагается выделение на данные цели:

сотрудникам Нацполиции — 2,25 млрд грн;

аппарату Министерства внутренних дел — 171,1 млн грн;

Национальной гвардии — 125,1 млн грн;

администрации Государственной пограничной службы — 103,8 млн грн;

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 51,3 млн грн.

Как ранее писал «Ракурс», в Минсоцполитики сообщили, что во время карантина надбавки могут получать не только медики, но и работники социальной сферы. В ведомстве утвердили перечень должностей работников, которые могут претендовать на 100% надбавки к зарплате за работу во время ограничительных мер в стране.