Високопосадовця викрили на розголошенні державної таємниці, фото: LexInform

https://racurs.ua/ua/n139512-derjavna-taiemnycya-dyrektora-oboronnogo-pidpryiemstva-pidozruut-u-rozgoloshenni-vidomostey.html

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Державну таємницю міг розголошувати директор одного з підприємств концерну «Укроборонпром».

Посадовцеві вже повідомлено про підозру в межах відповідного провадження, відкритого за ч. 1. ст. 328 Кримінального кодексу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на термін до п’яти років.

Зазначається, що цей чиновник залучив до роботи з таємними документами підлеглого, в якого збіг термін дії відповідного допуску, знаючи про відсутність допуску до державної таємниці.

Таємні дані, до яких отримав доступ посадовець без допуску, стосувалися, зокрема, даних про розробку та виробництво засобів захисту інформації для використання військовими у зоні операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, правоохоронці недавно викрили високопосадовця, який «зливав» дані про плани України щодо Керченської протоки.