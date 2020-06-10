Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Чиновника уличили в разглашении государственной тайны, фото: LexInform

СБУ заподозрила в разглашении гостайны директора оборонного предприятия

10 июн 2020, 14:38
999

Государственную тайну мог разглашать директор одного из предприятий концерна «Укроборонпром».

Чиновнику уже сообщено о подозрении в рамках соответствующего уголовного производства, открытого по ч. 1. ст. 328 Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Отмечается, что этот чиновник привлек к работе с секретными документами подчиненного, у которого истек срок действия соответствующего допуска, зная об отсутствии допуска к государственной тайне.

Секретные сведения, к которым получил доступ чиновник без допуска, касались, в частности, данных о разработке и производстве средств защиты информации для использования военными в зоне операции Объединенных сил.

Напомним, правоохранители недавно разоблачили чиновника, который «сливал» данные о планах Украины относительно Керченского пролива.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров