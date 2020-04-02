Из министерства произошла утечка секретных данных о планах по Керченскому проливу, фото: СБУ

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Секретный документ о комплексе мероприятий Минобороны, пограничников и других органов власти по защите национальных интересов Украины на юге и востоке нашего государства, а также в Керченском проливе, Черном и Азовском морях, скопировал и переслал по электронной почте госслужащий категории «А» одного из министерств.

Такими действиями был причинен ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственным интересам Украины. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Сегодня в рабочем кабинете и по месту жительства чиновника были проведены обыски, по итогам которых на мобильном телефоне и планшете чиновника был обнаружен указанный секретный документ, а также другие служебные документы с грифом «Для служебного пользования».

В ведомстве не указали личные данные чиновника, однако «Украинская правда» со ссылкой на источники пишет, что речь идет о госсекретаре Министерства инфраструктуры Андрее Галущаке. В ведомстве он работает с 2017 года, является госслужащим третьего ранга и имеет орден «За заслуги» III степени.

По факту государственной измены Галущака открыто уголовное производство (ст. 111 УК Украины).

Напомним, в январе СБУ сообщала о разоблачении попытки крымчанки с российским паспортом устроиться на должность в Минобороны, которая предусматривала доступ к государственной тайне.