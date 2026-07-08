Sea Baby поразил российский танкер в Черном море. Скриншот с видео

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Морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер Blue тіньового флоту Росії.

Удару по судну було завдано у середу вранці, 8 липня. Танкер перебував поблизу окупованої Ялти, у виключній українській економічній зоні. Морський безпілотник завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого він зазнав суттєвих пошкоджень. По Sea Baby стріляла російська авіація, але безрезультатно. Про це Служба безпеки України повідомила у Facebook.

У спецслужбі наголосили, що танкер Blue перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України, бо транспортує російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Судно належить до класу Suezmax — великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об'ємів нафти та нафтопродуктів.

Саме за допомогою таких танкерів Росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України, — заявили в СБУ.

Нагадаємо, за останні два дні Сили оборони України уразили щонайменше 17 російських нафтових танкерів. Зокрема, 7 липня в Азовському морі українські дрони Сил безпілотних систем уразили вісім танкерів тіньового флоту РФ, один сухогруз та один пором. Усі ці танкери знаходяться під міжнародними санкціями. А вночі 8 липня СБС відпрацювали по дев’яти танкерах.