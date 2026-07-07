Українські СБС уразили рекордну кількість російських танкерів за одну ніч. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214855-sbs-za-odnu-nich-urazyly-visim-rosiyskyh-tankeriv-v-azovskomu-mori-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем уразили рекордну кількість танкерів РФ за одну ніч.

У вівторок вночі, 7 липня, в Азовському морі українські дрони уразили вісім танкерів тіньового флоту Росії, один сухогруз та один пором. Усі танкери ідентифіковані. Вони знаходяться під міжнародними санкціями, дедвейтом по 7 тис. тон, довжиною по 140 м. Всі судна 2006−2012 років побудови. Про це командувач СБС Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр) повідомив у Facebook.

Зокрема, були уражені танкери:

«Венера-3»

«Санар-1»

«Санар-17»

«Климена»

«Теті»

«Алексей Саврасов»

«Пенелопа»

Назва з’ясовується.

Також Мадяр поінформував, що протягом ночі 7 липня у оперативній глибині противника на окупованих територіях українські дрони результативно відпрацьовали по 58 законних військових цілях.

Кримський рубильник цієї ночі теж кліпав очима, — енерговузли горіли разом з логістикою. Про той двіж деталі пізніше, — додав командувач СБС.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня в Азовському морі Сили безпілотних систем уразили два танкери з бензином, які прямували з Таганрогу у тимчасово окупований Крим.