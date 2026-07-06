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Ракурс
Ураження російського танкера, скріншот відео

СБС уразили два танкери з бензином в Азовському морі (ВІДЕО)

6 лип 2026, 15:41
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В Азовському морі Сили безпілотних систем в ніч на сьогодні, 6 липня, уразили два танкери з бензином, які прямували з Таганрогу у тимчасово окупований Крим.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він зазначив, що загалом СБС вночі уразили 47 законних військових цілей у ворожих тилах та в оперативній глибині противника. Серед них шість таких «преміальних» цілей:

  • два танкери тіньового флоту, які доправляли Азовським морем до Криму паливо з району Таганрогу. Кожен віз по 7 тис. тонн пального, що відповідає обʼєму 200 вагонів-цистерн;
  • у Керчі уражено нафтобазу;
  • під час ракетної атаки на Україну впольовано і знищено пускові установки ЗРК великої дальності С-400 «Тріумф» на вогневій позиції у Брянщині (населений пункт Косенки) та дві у Криму (населений пункт Глазівка), що використовуються за пусків балістичних ракет по наземних цілях;
  • уражено «РЛС Небо-У» у Керчі.

Джерело: Ракурс


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