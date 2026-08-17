Наслідки російських обстрілів Полтавщини, фото: ДСНС

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На Полтавщині через російські удари виникли пожежі на промислових підприємствах.

Про це сьогодні, 17 серпня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

У Кременчуцькому районі внаслідок обстрілу загорілися 2 промислові підприємства. На одному з них рятувальники одразу ліквідували пожежу, на іншому через загрозу повторних ударів певний час не могли безпечно приступити до гасіння, — розповіли у відомстві.

Крім того, росіяни атакували підприємство у Миргородському районі.

Наразі всі пожежі ліквідовано.