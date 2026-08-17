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Ракурс
Рашисти знову атакували Одещину, фото: Ізмаїльська РДА

Рашисти вночі атакували портову інфраструктуру Одещини — пошкоджене цивільне судно

17 сер 2026, 09:39
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 серпня, атакували портову інфраструктуру Одещини.

Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На жаль, постраждало 4 людини, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Всім надається необхідна медична допомога, — розповів очільник ОВА. — Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані.

Також про нічну російську атаку на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Ізмаїльська РДА.

В ніч на 17 серпня ворог здійснив атаку на Ізмаїльський район. Ціллю противника стала портова інфраструктура. Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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