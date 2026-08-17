Рашисти вночі атакували портову інфраструктуру Одещини — пошкоджене цивільне судно

Рашисти знову атакували Одещину, фото: Ізмаїльська РДА

https://racurs.ua/ua/n215641-rashysty-vnochi-atakuvaly-portovu-infrastrukturu-odeschyny-poshkodjene-cyvilne-sudno.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 серпня, атакували портову інфраструктуру Одещини.

Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На жаль, постраждало 4 людини, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Всім надається необхідна медична допомога, — розповів очільник ОВА. — Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані.

Також про нічну російську атаку на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Ізмаїльська РДА.