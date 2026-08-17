Рашисти вночі атакували портову інфраструктуру Одещини — пошкоджене цивільне судно

Рашисти вночі атакували портову інфраструктуру Одещини — пошкоджене цивільне судноhttps://racurs.ua/ua/n215641-rashysty-vnochi-atakuvaly-portovu-infrastrukturu-odeschyny-poshkodjene-cyvilne-sudno.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 серпня, атакували портову інфраструктуру Одещини.
Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
На жаль, постраждало 4 людини, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Всім надається необхідна медична допомога, — розповів очільник ОВА. — Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані.
Також про нічну російську атаку на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Ізмаїльська РДА.
В ніч на 17 серпня ворог здійснив атаку на Ізмаїльський район. Ціллю противника стала портова інфраструктура. Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані, — вказано в повідомленні.