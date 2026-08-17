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Последствия российских обстрелов Полтавщины, фото: ГСЧС
Пожары на промышленных предприятиях возникли из-за российских обстрелов Полтавщины (ФОТО)https://racurs.ua/n215642-pojary-na-promyshlennyh-predpriyatiyah-voznikli-iz-za-rossiyskih-obstrelov-poltavschiny-foto.htmlРакурс
На Полтавщині через російські удари виникли пожежі на промислових підприємствах.
Про це сьогодні, 17 серпня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
У Кременчуцькому районі внаслідок обстрілу загорілися 2 промислові підприємства. На одному з них рятувальники одразу ліквідували пожежу, на іншому через загрозу повторних ударів певний час не могли безпечно приступити до гасіння, — розповіли у відомстві.
Крім того, росіяни атакували підприємство у Миргородському районі.
Наразі всі пожежі ліквідовано.