Поражение российского танкера, скриншот видео

https://racurs.ua/n214834-sbs-porazili-dva-tankera-s-benzinom-v-azovskom-more-video.html

Ракурс

В Азовському морі Сили безпілотних систем в ніч на сьогодні, 6 липня, уразили два танкери з бензином, які прямували з Таганрогу у тимчасово окупований Крим.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він зазначив, що загалом СБС вночі уразили 47 законних військових цілей у ворожих тилах та в оперативній глибині противника. Серед них шість таких «преміальних» цілей: