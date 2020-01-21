Претендентка на должность в Минобороны получила российское гражданство после аннексии Крыма, фото:

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Крымчанка с гражданством РФ и связями с российскими спецслужбами пыталась устроиться в Министерство обороны Украины на должность, которая предусматривает доступ к государственной тайне и прямую коммуникацию с высокопоставленными чиновниками стран-членов НАТО.

Женщина претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок Минобороны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что о наличии у себя российского гражданства, а также контакты с российскими спецслужбами она «забыла» указать.

Крымчанка прошла несколько отборочных этапов на пути к зачислению на эту должность, прежде чем несовместимые с государственной службой в Минобороны обстоятельства были обнаружены в рамках проводимой СБУ проверки.

Российский паспорт женщина получила после оккупации Крыма Россией якобы для оформления недвижимости. До этого несколько лет она проживала за границей.

Вскоре после получения паспорта женщина переехала в Киев, однако на контролируемой украинскими властями территории не имела ни постоянного места заработка, ни источника доходов. Она часто ездила в России и временно оккупированный Крым, где зафиксированы ее контакты с представителями российских спецслужб. После одной из таких поездок она решила устроиться в Минобороны.

Сотрудники СБУ провели с крымчанкой беседу и предупредили ее об уголовной ответственности за государственную измену, которая, согласно ст. 111 Уголовного кодекса, составляет 15 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2019 года ГБР объявило в розыск подполковника СБУ, который, по версии следствия, передавал стране-агрессору сведения, составляющие государственную тайну.