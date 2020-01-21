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Претендентка на посаду в Міноборони отримала російське громадянство після анексії Криму

Державна таємниця: кримчанка з російським паспортом намагалася влаштуватися у Міноборони — СБУ

21 січ 2020, 10:53
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Кримчанка з громадянством РФ та зв’язками з російськими спецслужбами намагалася влаштуватися до Міністерства оборони України на посаду, яка передбачає доступ до державної таємниці та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО.

Жінка претендувала на одну з керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель Міноборони. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що про наявність у себе російського громадянства, а також контакти із російськими спецслужбами вона «забула» вказати.

Кримчанка пройшла кілька відбіркових етапів на шляху до зарахування на цю посаду, перш ніж несумісні з державною службою в Міноборони обставини були виявлені в межах проведеної СБУ перевірки.

У претендентки на посаду в Міноборони виявилося громадянство країни-агресора, фото: СБУ

У претендентки на посаду в Міноборони виявилося громадянство країни-агресора, фото: СБУ

Російський паспорт жінка отримала після окупації Криму Росією нібито для оформлення нерухомості. До цього кілька років вона проживала за кордоном.

Невдовзі після отримання паспорта жінка переїхала до Києва, проте на контрольованій українською владою території не мала ні постійного місця заробітку, ні джерела доходів. Вона часто виїздила до Росії та тимчасово окупованого Криму, де зафіксовані її контакти з представниками російських спецслужб. Після однієї з таких поїздок вона вирішила влаштуватися до Міноборони.

Співробітники СБУ провели з кримчанкою бесіду та попередили її про кримінальну відповідальність за державну зраду, котра, згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу, становить 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ, який, за версією слідства, передавав країні-агресору відомості, що становлять державну таємницю.

Джерело: Ракурс


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