Паспорт РФ. Фото: Baltnews

https://racurs.ua/ua/n132375-dityam-syrotam-v-ordlo-prymusovo-vydaut-rosiyski-pasporty.html

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Агресія Росії не обмежується лише захопленням українських територій. Окупанти у примусовому порядку проводять русифікацію населення. На окупованій території почали видавати російські паспорти дітям-сиротам.

Днями шість вихованців сімей опікунів та прийомних сімей з Довжанська отримали паспорти РФ і додатково паспорти так званої ЛНР, повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на канал «Луганськ 24».

Окупанти видачу російських паспортів позиціонують як величезне щастя.

Експерт із захисту прав дитини Людмила Волинець заявила, що на окупованих територіях вже давно почали видавати дітям паспорта так званих ЛНР/ДНР. На жаль, Україна не може перешкоджати цьому процесу.

Волинець сподівається, що українською владою буде врахований даний момент під час деокупації Донбасу і такі діти зможуть отримати паспорти громадян України. Протягом двох років українські активісти та експерти боролися за скорочення процедури отримання українського свідоцтва про народження дітей з тимчасово окупованих територій.

Зараз процедура отримання українського свідоцтва про народження займає 24 години. Якщо народжена на окупованій території дитина потрапляє на підконтрольну України територію, то протягом доби вона визнається народженою в Україні, виноситься рішення суду і видається свідоцтво про народження.

Також була спрощена процедура визнання факту смерті батьків на непідконтрольній території. Для отримання документів українського зразка необхідно звернутися до суду для винесення відповідного рішення.