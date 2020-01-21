Паспорт РФ. Фото: Baltnews

https://racurs.ua/n132375-detyam-sirotam-v-ordlo-prinuditelno-vydaut-rossiyskie-pasporta.html

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Агрессия России не ограничивается лишь захватом украинских территорий. Оккупанты в принудительном порядке проводят русификацию населения. На оккупированной территории начали выдавать российские паспорта детям-сиротам.

На днях шесть воспитанников семей опекунов и приемных семей в Должанске получили паспорта РФ и дополнительно паспорта так называемой ЛНР, сообщает «Радіо Свобода», ссылаясь на канал «Луганск 24».

Оккупанты выдачу российских паспортов преподносят как огромное счастье.

Эксперт в области защиты прав ребенка Людмила Волынец заявила, что на оккупированных территориях уже давно начали выдавать детям паспорта так называемых ЛНР/ДНР. К сожалению, Украина не может препятствовать данному процессу.

Волынец надеется, что украинской властью будет учтен данный момент при деоккупации Донбасса и такие дети смогут получить паспорта граждан Украины. На протяжении двух лет украинские активисты и эксперты боролись за сокращения процедуры получения украинского свидетельства о рождении детей с временно оккупированных территорий.

Сейчас процедура получения украинского свидетельства о рождении занимает 24 часа. Если рожденный на оккупированной территории ребенок попадает на подконтрольную Украиной территорию, то в течение суток он признается рожденным в Украине, выносится решение суда и выдается свидетельство о рождении.

Также была упрощена процедура признание факта смерти родителей на неподконтрольной территории. Для получения документов украинского образца необходимо обратиться в суд для вынесения соответствующего решения.