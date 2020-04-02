Під час обшуку в посадовця, фото: СБУ

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Ракурс

Таємний документ щодо комплексу заходів Міноборони, прикордонників та інших органів влади щодо захисту національних інтересів України на півдні та сході нашої держави, а також у Керченській протоці, Чорному та Азовському морях, скопіював та переслав електронною поштою наразі невідомим особам держслужбовець категорії «А» одного з міністерств.

Такими діями було завдано шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Сьогодні в робочому кабінеті та за місцем проживання чиновника були проведені обшуки. В результаті на мобільному телефоні та планшеті чиновника було виявлено вказаний таємний документ, а також інші службові документи з грифом «Для службового користування».

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в січні СБУ повідомляла про викриття спроби кримчанки з російським паспортом влаштуватися на посаду до Міноборони, яка передбачала доступ до державної таємниці.