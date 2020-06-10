Петро Порошенко. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/ua/n139511-poroshenko-z-grupou-pidtrymky-prorvavsya-u-kabinet-venediktovoyi-hoche-otrymaty-pidozru-z-ruk.html

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Петро Порошенко сьогодні з групою підтримки прийшов у кабінет до генпрокурора Ірини Венедіктової.

Генпрокурор заявила, що, якщо Порошенко хоче отримати підозру, нехай отримує у слідчих і прокурорів, а не приходить до неї в кабінет. Натомість представники «Європейської солідарності» заявляють про порушення прав людини. Трансляція з Офісу генпрокурора велася на сторінці партії у Facebook.

Ви могли бачити, як у ДБР абсолютно незаконно, людина яка не представилася, хотіла вручити мені підозру. Ми тут щоб продемонструвати, що ми нічого не боїмося, ми приїхали щоб показати їм, що вони порушують закон, — заявив колишній глава держави.

Генпрокурор наголосила, що прокуратура відреагує на дії Державного бюро розслідувань при штурмі музею. Також Венедіктова заявила, що її дії щодо підозри Порошенку законні і ніякого тиску на опозицію не відбувається.

Згодом Венедіктова покинула свій кабінет після того, як Порошенко став її перебивати і перейшов на особистості. Сам екс-президент із прибічниками деякий час залишалися в будівлі й вимагали, щоб генпрокурор повернулася і особисто вручила депутату підозру. Але незабаром вони покинули будівлю Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора тим часом повідомили, що Порошенко підозрюється у тому, що будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу — голову Служби зовнішньої розвідки України — до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426−1 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ДБР. Наразі вирішується питання щодо обрання Порошенку запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Тим часом ДБР опублікувало відео щодо викликів Порошенка до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, прокурори Офісу генерального прокурора за дорученням генпрокурора Ірини Венедіктової повідомили про підозру народному депутату від «Європейської солідарності» Петру Порошенку.