Порошенко с группой поддержки прорвался в кабинет Венедиктовой: хочет получить подозрение из рук генпрокурора (ВИДЕО)https://racurs.ua/n139511-poroshenko-s-gruppoy-podderjki-prorvalsya-v-kabinet-venediktovoy-hochet-poluchit-podozrenie.htmlРакурс
Петр Порошенко сегодня с группой поддержки пришел в кабинет генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Генпрокурор заявила, что, если Порошенко хочет получить подозрение, пусть получает у следователей и прокуроров, а не приходит к ней в кабинет. Представители «Европейской солидарности» заявляют о нарушении прав человека. Трансляция из Офиса генпрокурора велась на странице партии в Facebook.
Вы могли видеть, как в ГБР абсолютно незаконно, человек не представился, хотел вручить мне подозрение. Мы здесь чтобы продемонстрировать, что мы ничего не боимся, мы приехали чтобы показать им, что они нарушают закон, — заявил бывший глава государства.
Генпрокурор подчеркнула, что прокуратура отреагирует на действия Государственного бюро расследований при штурме музея. Также Венедиктова заявила, что ее действия по подозрению Порошенко законны и никакого давления на оппозицию нет.
Позже Венедиктова покинула свой кабинет после того, как Порошенко стал ее перебивать и перешел на личности. Сам экс-президент с соратниками некоторое время оставались в здании и требовали, чтобы генпрокурор вернулась и лично вручила депутату подозрение. Но вскоре они покинули здание Офиса генпрокурора.
В Офисе генпрокурора тем временем сообщили, что Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки Украины — к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426−1 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГБР. Сейчас решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
Тем временем ГБР опубликовало видео по поводу вызовов Порошенко в Государственное бюро расследований.
Напомним, прокуроры Офиса генерального прокурора по поручению генпрокурора Ирины Венедиктовой сообщили о подозрении народному депутату от «Европейской солидарности» Петру Порошенко.