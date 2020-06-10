Петр Порошенко. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/n139511-poroshenko-s-gruppoy-podderjki-prorvalsya-v-kabinet-venediktovoy-hochet-poluchit-podozrenie.html

Ракурс

Петр Порошенко сегодня с группой поддержки пришел в кабинет генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Генпрокурор заявила, что, если Порошенко хочет получить подозрение, пусть получает у следователей и прокуроров, а не приходит к ней в кабинет. Представители «Европейской солидарности» заявляют о нарушении прав человека. Трансляция из Офиса генпрокурора велась на странице партии в Facebook.

Вы могли видеть, как в ГБР абсолютно незаконно, человек не представился, хотел вручить мне подозрение. Мы здесь чтобы продемонстрировать, что мы ничего не боимся, мы приехали чтобы показать им, что они нарушают закон, — заявил бывший глава государства.

Генпрокурор подчеркнула, что прокуратура отреагирует на действия Государственного бюро расследований при штурме музея. Также Венедиктова заявила, что ее действия по подозрению Порошенко законны и никакого давления на оппозицию нет.

Позже Венедиктова покинула свой кабинет после того, как Порошенко стал ее перебивать и перешел на личности. Сам экс-президент с соратниками некоторое время оставались в здании и требовали, чтобы генпрокурор вернулась и лично вручила депутату подозрение. Но вскоре они покинули здание Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора тем временем сообщили, что Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки Украины — к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426−1 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГБР. Сейчас решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Тем временем ГБР опубликовало видео по поводу вызовов Порошенко в Государственное бюро расследований.

Напомним, прокуроры Офиса генерального прокурора по поручению генпрокурора Ирины Венедиктовой сообщили о подозрении народному депутату от «Европейской солидарности» Петру Порошенко.