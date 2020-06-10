Транш МВФ Украине: Шмыгаль опроверг «страшилки» о пенсионном возрасте и тарифах

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Ракурс

Транш МВФ Украине не предусматривает повышение пенсионного возраста и тарифов в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 10 июня во время заседания правительства.

Что касается самого меморандума с Международным валютным фондом. Его структурные маяки соответствуют приоритетам развития страны. Любое ответственное правительство принимало бы эти меры и без меморандума. К сожалению, в лучших традициях популизма некоторые украинские политики продолжают распространять страшилки о МВФ… В меморандуме нет обязательств повышать тарифы, нет ни слова о повышении пенсионного возраста. Более того, МВФ разделяет нашу политику по тарифообразованию, — заявил Шмыгаль в стенах Кабмина.

Он убежден, что некоторые политики действуют «не в интересах граждан», придумывая несуществующие в договоре с МВФ обязательства Украины. Кроме этого, Шмыгаль высказался за снижение тарифов на газ.

Например, сейчас в тарифах на отопление заложен фиксированный тариф на газ в размере свыше 6,5 тыс. грн за тыс. куб. м, а рыночная цена почти вдвое меньше. Украинцы не должны переплачивать за отопление в следующем сезоне… Цена на газ должна быть рыночной и, соответственно, тарифы должны быть ниже, чем есть по факту на сегодня с искусственно установленными размерами цен, — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, в ближайших полтора года МВФ предоставит Украине 5 млрд долл. Также Киев получит помощь от международных доноров, в частности Европейского Союза и Всемирного банка. Всего в 2020—2021 годах Украина ожидает 8 млрд долл. поддержки.