Транш МВФ Україні: Шмигаль спростував “страшилки” про пенсійний вік і тарифи

https://racurs.ua/ua/n139510-shmygal-sprostuvav-strashylky-pro-mvf-i-pensiynyy-vik-ta-taryfy-v-ukrayini.html

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Транш МВФ Україні не передбачає підвищення пенсійного віку та тарифів в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 10 червня під час засідання уряду.

Щодо самого меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Його структурні маяки відповідають пріоритетам розвитку країни. Будь-який відповідальний уряд вживав би ці заходи і без меморандуму. На жаль, в кращих традиціях популізму деякі українські політики продовжують поширювати страшилки про МВФ… В меморандумі немає зобов’язань підвищувати тарифи, немає жодного слова про підвищення пенсійного віку. Більш того, МВФ розділяє нашу політику щодо тарифоутворення, — заявив Шмигаль у стінах Кабміну.

Він переконаний, що окремі політики діють «не в інтересах громадян», вигадуючи зобов’язання України, яких немає у договорі з МВФ. Окрім цього, Шмигаль висловився за зниження тарифів на газ.

Наприклад, зараз в тарифах на опалення закладений фіксований тариф на газ у розмірі понад 6,5 тис. грн за тис. куб. м, а ринкова ціна майже удвічі менша. Українці не повинні переплачувати за опалення в наступному сезоні… Ціна на газ повинна бути ринковою і, відповідно, тарифи мають бути нижчими, ніж є по факту на сьогодні з встановленими штучно розмірами цін, — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, впродовж найближчих півтора років МВФ надасть Україні 5 млрд дол. Також Київ отримає допомогу від міжнародних донорів, зокрема Європейського Союзу і Світового банку. Загалом у 2020−2021 роках Україна очікує 8 млрд дол. підтримки.