Віталій Кличко: Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n139509-klychko-nazvav-terminy-zakinchennya-remontu-borschagivskogo-mostu-ta-pokazav-video.html

Ракурс

У Києві до кінця цього року планується повністю завершити ремонт Борщагівського мосту. Наразі ремонтні роботи проводяться на частині мосту у бік Борщагівки.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Мер столиці також показав відеоролик, у якому показано процес ремонту шляхопроводу.

Кличко нагадав, що Борщагівський міст не ремонтувався із 1965 року. Мер заявив, що київська влада добре розуміє, що ремонт істотно ускладнює рух транспорту, але шляхопровід необхідно було ремонтувати терміново.

Крім того, рух по шляхопроводу повністю не перекривався і проводився ремонт кожної частини окремо. Минулого року було повністю оновлено ​​трамвайну лінію. Для проведення цих робіт знадобилося повністю демонтувати споруду, тому що експерти вважали, що міст може обвалитися.

За словами Кличка, на готовій частині мосту було замінено 41 балку. Також планується заміна балок на частині моста, де зараз триває ремонт.

Кличко додав, що київська влада планує відновити рух по мосту в сторону Борщагівки у вересні цього року.

Тим часом, нардеп із фракції «Слуга народ» Олександр Качура в своєму Telegram-каналі заявив, що сьогодні регламентний комітет Верховної Ради більшістю голосів підтримав його ініціативу про створення тимчасової слідчої комісії по Шулявському мосту. Незабаром цю постанову буде виставлено на голосування у парламенті.

Качура вважає, що суспільство має право знати, куди було витрачено гроші платників податків, а також хто винен у щоденних величезних київських пробках на незручній розв’язці.

Тим часом міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram-каналі заявив, що тільки за перший рік роботи Національної програми відновлення мостів в Україні буде відремонтовано понад 100 шляхопроводів. Крім того, триває Велике дорожнє будівництво, в рамках якого буде відремонтовано понад 70 штучних споруд на дорогах України.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко показав відео відновлення доріг у Києві, що не ремонтувалися понад 40 років. Капітальний ремонт доріг у Києві ведеться на дев’яти вулицях.