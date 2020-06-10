Виталий Кличко: Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n139509-klichko-nazval-sroki-okonchaniya-remonta-borschagovskogo-mosta-v-kieve-i-pokazal-video.html

Ракурс

В Киеве до конца этого года планируется полностью завершить ремонт Борщаговского моста. В настоящее время ремонтные работы проводятся на части моста в сторону Борщаговки.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр столицы также показал видеоролик, в котором показан процесс ремонта путепровода.

Кличко напомнил, что Борщаговский мост не ремонтировался с 1965 года. Мэр заявил, что киевская власть хорошо понимает, что ремонт существенно усложняет движение транспорта, но путепровод необходимо было ремонтировать срочно.

Кроме того, движение по путепроводу полностью не перекрывалось и производился ремонт каждой части отдельно. В прошлом году была полностью обновлена трамвайная линия. Для проведения этих работ понадобилось полностью демонтировать сооружение, потому что эксперты считали, что мост может обрушиться.

По словам Кличко, на готовой части моста была заменена 41 балка. Также планируется замена балок на части моста, где сейчас продолжается ремонт.

Кличко добавил, что киевские власти планируют возобновить движение по мосту в сторону Борщаговки в сентябре этого года.

Между тем, нардеп из фракции «Слуга народ» Александр Качура в своем Telegram-канале заявил, что сегодня регламентный комитет Верховной Рады большинством голосов поддержал его инициативу о создании временной следственной комиссии по Шулявскому мосту. Вскоре это постановление будет выставлено на голосование в парламенте.

Качура считает, что общество имеет право знать, куда были израсходованы деньги налогоплательщиков, а также кто виноват в ежедневных огромных киевских пробках на неудобной развязке.

Тем временем министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале заявил, что только за первый год работы Национальной программы возобновления мостов в Украине будет отремонтировано более 100 путепроводов. Кроме того, продолжается Большое дорожное строительство, в рамках которого будет отремонтировано более 70 искусственных сооружений на дорогах Украины.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко показал видео восстановления дорог в Киеве, которые не ремонтировались более 40 лет. Капитальный ремонт дорог в Киеве ведется на девяти улицах.