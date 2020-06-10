Сегодня на Донбассе заработали пункты пропуска с украинской стороны, фото: MRPL.CITY

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На Донбассе оккупанты срывают открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), которые были закрыты в марте из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

КПВВ должны были заработать в 11.00. Украинские пограничные подразделения начали пропускать людей, однако боевики начали чинить препятствия пропуску людей на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По состоянию на 12.30 на временно оккупированных территориях через КПВВ «Марьинка» был пропущен однин человек на автомобиле, однако спустя некоторое время боевики вернули его.

Водитель этого автомобиля отметил, что боевики не сообщили ему причин, почему не пропустили, а также заявили, что они и не собирались кого-либо пускать, сообщает ТСН.

Отмечается, что на 12.30 на временно оккупированную территорию через КПВВ «Марьинка» также были пропущены еще пять человек в пешем порядке в направлении Донецка. Сейчас они ожидают перед блокпостом на временно оккупированной территории, где боевики установили противотанковые заграждения.

КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» пока должны работать только в период с 11.00 до 14.00.

Сегодня утром возле «Марьинки» собрались 55 транспортных средств и около 90 человек.

Лица, которые пытались пересечь линию разграничения, сообщили журналистам, что ждали этого дня по два месяца, некоторым из них даже приходилось все это время жить в машине.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня вводится новый этап смягчения карантина, который, в частности, предусматривает открытие КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская».