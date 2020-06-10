Карантин в Украине. Фото: PaySpace Magazine

https://racurs.ua/n139497-smyagchenie-karantina-v-ukraine-chto-razresheno-s-10-iunya.html

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В Украине 10 июня вводится следующий этап смягчения карантина.

Сегодня на Донбассе возобновляют работу контрольные пункты въезда и выезда пункты «Марьинка» и «Станица Луганская». Граждан будут пропускать ежедневно с 11.00 до 14.00. Дорожный коридор «Донецк — Курахово» будет открыт для автомобильного сообщения через КПВВ «Марьинка». Для пешеходов на КПВВ «Станица Луганская» открытые дорожные коридоры «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар». Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Во время въезда на подконтрольную Украине территорию будут проводить температурный скрининг, люди обязательно должны находиться в защитных масках или респираторах. Кроме того, граждане должны дать согласие на обязательную самоизоляцию, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервацию.

Эти лица должны предоставить паспорт, адрес самоизоляции, номер телефона, который будет использоваться для приложения и показать экран своего телефона с активным приложением «Дій дома». Этот номер смартфона с доступом к интернету и работа программы должны быть активными в течение следующих 14 дней.

Приоритет для пересечения линии разграничения с сегодняшнего дня будут иметь следующие категории:

люди, имеющие причины социально-гуманитарного характера (в случае предоставления соответствующих подтверждающих документов);

граждане, которые въезжают на подконтрольную Украине территорию для участия во внешнем независимом оценивании и те, кто их сопровождает (при условии предоставления сертификата и приглашения-пропуска). В таком случае обе категории (участники ВНО и сопровождающие их лица) освобождаются от обязательной самоизоляции или обсервации.

Кроме того, с сегодняшнего дня могут начать работу базы отдыха и санатории. Такие заведения заработают только в тех регионах, где соблюдены все три критерия для очередного этапа смягчения карантина. Всем работникам санаториев перед началом смены должны измерять температуру, а на базах отдыха должен быть свободный доступ к антисептикам и дезинфицирующим средствам. Все гости внутри здания должны носить маски за пределами номеров.

Администрация должна сделать все, чтобы не допускать создания очередей и скопления людей. Шезлонги на пляже должны быть размещены с учетом социальной дистанции. Отдыхающих должны кормить в номерах, ресторанах, обеденных залах только по системе предварительных заказов. Лица, которые заболели, должны быть изолированы.

Также сегодня могут открыться первые культурные учреждения. А выставки, публичные презентации и другие массовые мероприятия пока проходят с определенными ограничениями.

Сегодня в Минздраве сообщили, что с 10 июня не все области и города могут перейти к очередному этапу смягчения карантина. За несоответствие показателю инцидентности 12 человек на 100 тыс. населения не могут перейти к ослаблению карантина:

город Киев,

Волынская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Львовская область,

Ровенская область,

Черновицкая область.

Напомним, на Волыни за несколько дней ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась и местные власти приняли решение о том, что новые послабления в области не будут вводить.