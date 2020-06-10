Во время акции, фото: «Гром»

https://racurs.ua/n139496-zelenskiy-kosmonavt-i-bog-kolomoyskiy-u-gbr-ustroili-vystavku-karikatur-na-vlast-stilizovannyh.html

Ракурс

В Киеве возле здания ГБР, где сегодня должен состояться допрос пятого президента Украины Петра Порошенко, его сторонники принесли ряд мольбертов с карикатурами на нынешнюю украинскую власть, стилизованных под известные классические произведения искусства.

Среди этих карикатур, в частности, можно увидеть работу, похожую на известную картину Микиланджело «Сотворение Адама», в которой изображения Адама и Бога заменены на президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского. При этом авторы карикатуры почему-то назвали ее «Создание ГБР».

Также можно увидеть картину, стилизованную под известное произведение да Винчи — «Мону Лизу», в котором использовано изображение руководительницы ГБР Ирины Венедиктовой.

Среди других карикатур, в частности, можно увидеть стилизованные под «Предчувствие гражданской войны» и «Постоянство памяти» Сальвадора Дали, «Опять двойка» Федора Решетникова, портрет Наполеона Жака Луи Давида и т. п.

Сегодняшний допрос Порошенко связан с уголовным производством, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины 43 картин всемирно известных художников.

Напомним, 26 мая сотрудники ГБР ворвались в столичный музей Гончара, где проходила выставка картин известных художников, принадлежащих семье Порошенко.