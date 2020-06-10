Під час акції, фото: «Гром»

https://racurs.ua/ua/n139496-zelenskyy-kosmonavt-ta-bog-kolomoyskyy-pid-dbr-vlashtuvaly-vystavku-karykatur-na-vladu.html

Ракурс

У Києві біля будівлі ДБР, де сьогодні має відбутися допит п’ятого президента України Петра Порошенка, його прихильники принесли низку мольбертів з карикатурами на нинішню українську владу, стилізованих під відомі класичні твори мистецтва.

Серед цих карикатур, зокрема, можна побачити роботу, схожу на відому картину Мікіланджело «Створення Адама», в якій зображення Адама та Бога замінені на президента України Володимира Зеленського та олігарха Ігоря Коломойського. При цьому автори карикатури чомусь назвали її «Створення ДБР».

Також можна побачити картину, стилізовану під відомий твір Леонардо да Вінчі — «Мону Лізу», в якому використане зображення очільниці ДБР Ірини Венедіктової.

Серед інших карикатур, зокрема, можна побачити стилізовані під «Передчуття громадянської війни» та «Постійність пам’яті» Сальвадора Далі, «Знову двійка» Федора Решетникова, портрет Наполеона Жака Луї Давида тощо.

Сьогоднішній допит Порошенка пов’язаний з кримінальним провадженням, у якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України 43 картин всесвітньо відомих художників.

Нагадаємо, 26 травня співробітники ДБР увірвалися до столичного музею Гончара, де відбувалася виставка картин відомих художників, які належать родині Порошенка.