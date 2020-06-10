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Ракурс
Принц Філіп святкує 99-ліття: з’явилися нові фото британської королівської сім’ї

Королівська сім’я святкує 99-ліття британського принца Філіпа: з’явилися фото

10 чер 2020, 11:00
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Принц Філіп — чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II — сьогодні святкує своє 99-ліття. З цієї нагоди принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися фотографіями з життя герцога Единбурзького. Також Букінгемський палац в день народження Філіпа оприлюднив нове фото королівського подружжя у Віндзорському замку.

Фото 94-літньої Єлизавети II та 99-літнього Філіпа на зеленій галявині поблизу Віндзора зробили минулого тижня. Пара перебуває в закритому режимі на карантині у королівських апартаментах, де, як зазначають британські ЗМІ, вони вперше за багато років разом проводять більшість часу.

Єлизавета II і принц Філіп

Відзначати день народження герцог Единбурзький буде також у Віндзорі. Останніми роками чоловік королеви рідко з’являється на публіці. У 2017 принц Філіпп офіційно перестав виконувати свої церемоніальні обов’язки.

Єлизавета II і Філіп одружені 72 роки.

Принц Філіп святкує 99-ліття: з’явилися нові фото британської королівської сім’ї

Принц Філіп святкує 99-ліття: з’явилися нові фото британської королівської сім’ї

Принц Філіп святкує 99-ліття: з’явилися нові фото британської королівської сім’ї

Принц Філіп святкує 99-ліття: з’явилися нові фото британської королівської сім’ї

Принц Філіп святкує 99-ліття: з’явилися нові фото британської королівської сім’ї

Принц Філіп святкує 99-ліття: з’явилися нові фото британської королівської сім’ї

Принц Філіп святкує 99-ліття: з’явилися нові фото британської королівської сім’ї

Принц Філіп святкує 99-ліття: з’явилися нові фото британської королівської сім’ї

Принц Філіп святкує 99-ліття: з’явилися нові фото британської королівської сім’ї

Як раніше писав «Ракурс», лондонська академія Fashion Retail провела опитування британців, щоб з’ясувати, кого з членів королівської сім’ї вони вважають наймоднішим. Близько 47,8% британців назвали ім’я Кейт Міддлтон,

Джерело: Ракурс


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