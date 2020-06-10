Принц Филипп празднует 99-летие: появились новые фото британской королевской семьи

https://racurs.ua/n139495-korolevskaya-semya-prazdnuet-99-letie-britanskogo-princa-filippa-poyavilis-foto.html

Ракурс

Принц Филипп — супруг королевы Великобритании Елизаветы II — сегодня празднует свое 99-летие. По этому случаю принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились фотографиями из жизни герцога Эдинбургского. Также Букингемский дворец в день рождения Филиппа обнародовал новое фото королевской четы в Виндзорском замке.

Фото 94-летней Елизаветы II и 99-летнего Филиппа на зеленой поляне близ Виндзора сделали на прошлой неделе. Пара живет в закрытом режиме на карантине в королевских апартаментах, где, как отмечают британские СМИ, они впервые за многие годы вместе проводят большую часть времени.

Отмечать день рождения герцог Эдинбургский будет также в Виндзоре. Супруг королевы редко появляется на публике. В 2017 году принц Филипп официально перестал выполнять свои церемониальные обязанности.

Елизавета II и Филипп женаты 72 года.

Как ранее писал «Ракурс», лондонская академия Fashion Retail провела опрос британцев, чтобы выяснить, кого из членов королевской семьи они считают наиболее модным. Около 47,8% британцев назвали имя Кейт Миддлтон.