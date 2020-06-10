Карантин в Україні. Фото: PaySpace Magazine

https://racurs.ua/ua/n139497-pom-yakshennya-karantynu-v-ukrayini-scho-dozvoleno-z-10-chervnya.html

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В Україні 10 червня вводиться наступний етап пом’якшення карантину.

Сьогодні на Донбасі відновлюють роботу контрольні пункти в’їзду та виїзду пункти «Мар'їнка» і «Станиця Луганська». Громадян пропускатимуть щодня з 11.00 до 14.00. Дорожній коридор «Донецьк — Курахове» буде відкрито автомобільного сполучення через КПВВ «Мар'їнка». Для пішоходів на КПВВ «Станиця Луганська» відкриті дорожні коридори «Станиця-Луганська — Щастя — Новоайдар». Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Під час в’їзду на підконтрольну Україні територію будуть проводити температурний скринінг, люди обов’язково повинні перебувати в захисних масках або респіраторах. Крім того, громадяни повинні дати згоду на обов’язкову самоізоляцію, з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома», або обсервацію.

Ці особи повинні надати паспорт, адресу самоізоляції, номер телефону, який буде використовуватися для додатку і показати екран свого телефону з активним додатком «Дій вдома». Цей номер смартфона з доступом до інтернету і робота програми повинні бути активними протягом наступних 14 днів.

Пріоритет для перетину лінії розмежування відсьогодні матимуть такі категорії:

люди, що мають причини соціально-гуманітарного характеру (у разі надання відповідних підтверджувальних документів);

громадяни, які в’їжджають на підконтрольну Україні територію для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні та ті, хто їх супроводжує (за умови надання сертифікату та запрошення-перепустки). У такому разі обидві категорії (учасники ЗНО та особи, які їх супроводжують) звільняються від обов’язкової самоізоляції чи обсервації.

Крім того, з сьогоднішнього дня можуть почати роботу бази відпочинку і санаторії. Такі заклади запрацюють лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину. Усім працівникам санаторіїв перед початком зміни мають вимірювати температуру, а на базах відпочинку повинен бути вільний доступ до антисептиків і дезінфікувальних засобів. Всі гості всередині будівлі повинні носити маски за межами номерів.

Адміністрація повинна зробити все, щоб не допускати створення черг та скупчення людей. Шезлонги на пляжі повинні бути розміщені з урахуванням соціальної дистанції. Відпочивальників повинні харчувати в номерах, ресторанах, обідніх залах тільки за системою попередніх замовлень. Особи, які захворіли, повинні бути ізольовані.

Також сьогодні можуть відкритися перші культурні установи. А виставки, публічні презентації та інші масові заходи поки проходитимуть з певними обмеженнями.

Сьогодні у МОЗ повідомили, що з 10 червня не всі області та міста можуть перейти до чергового етапу пом’якшення карантину. Через невідповідність показнику інцидентності 12 осіб на 100 тис. населення не можуть перейти до послаблення карантину:

місто Київ,

Волинська область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Львівська область,

Рівненська область,

Чернівецька область.

Нагадаємо, на Волині за декілька днів ситуація з коронавірусом значно погіршилася і місцева влада ухвалила рішення щодо того, що нові послаблення в області не будуть запроваджувати.