Кредиты МВФ Украине: Шмыгаль озвучил, сколько Киев получит в 2020-2021 годах

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Транш МВФ Украина в июне составит 2,1 млрд долл., а общий объем такого финансирования за полтора года достигнет 5 млрд долл. Об этом сегодня во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Общий объем такого финансирования за полтора года — 5 млрд долл. Это не единственные средства, которые получит Украина от международных партнеров. Также мы получим помощь от Европейского Союза и Всемирного банка. Всего за 2020 и следующий год мы ожидаем 8 млрд долл. поддержки, — рассказал Шмыгаль.

Глава Кабмина также отметил, что власти приняли ряд инициатив для бизнеса и людей, чтобы облегчить бремя коронавирусного кризиса.

У нас есть результат. Последние два месяца были решающими. Мы откорректировали ключевые показатели… Вместе с президентом иногда работали до поздней ночи… В ближайшие дни мы получаем первый транш МВФ — 2,1 млрд долл… Чем больше средств мы получим в начале, тем лучше для экономики, — резюмировал глава правительства.

Напомним, МВФ недавно утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на сумму 5 млрд долл. США. В украинском правительстве ожидают, что первый транш поступит уже в этом месяце.