ЗРК «Бук». Фото: ua.news

https://racurs.ua/n139506-delo-mh17-sledstvie-zayavilo-chto-ukrainskiy-buk-ne-sbival-samolet.html

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Следствие по делу катастрофы рейса MH17 полностью опровергло версию о якобы задействованном в атаке на самолет украинском «Буке».

Объединенная следственная группа, которая расследовала обстоятельства катастрофы близ Донецка малайзийского «Боинга-777», не нашла подтверждения тому, что самолет был сбит ракетно-зенитным комплексом «Бук» Вооруженных сил Украины. Об этом заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер во время слушаний дела МН17, сообщает DW.

Прокурор добавил, что следователи проанализировали более 2 тыс. 400 фотографий как украинских, так и российских ЗРК. Также специалисты обнаружили места, где могла быть запущена ракета по «Боингу». Они не нашли никакой информации о нахождении украинской системы «Бук» в этом районе 17 июля 2014 года.

Напомним, 8 июня в Нидерландах стартовал второй блок слушаний по делу о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17 над оккупированным Донбассом. На заседание в Гаагский окружной суд не явились четверо подозреваемых.

При этом Соединенные Штаты Америки отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по самолету MH17, который сбили близ Донецка в 2014 году. Следствие по делу MH17 еще продолжается и дополняется новыми материалами.