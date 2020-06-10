Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ЗРК «Бук». Фото: ua.news

Дело MH17: следствие заявило, что украинский «Бук» не сбивал самолет

10 июн 2020, 13:27
999

Следствие по делу катастрофы рейса MH17 полностью опровергло версию о якобы задействованном в атаке на самолет украинском «Буке».

Объединенная следственная группа, которая расследовала обстоятельства катастрофы близ Донецка малайзийского «Боинга-777», не нашла подтверждения тому, что самолет был сбит ракетно-зенитным комплексом «Бук» Вооруженных сил Украины. Об этом заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер во время слушаний дела МН17, сообщает DW.

Прокурор добавил, что следователи проанализировали более 2 тыс. 400 фотографий как украинских, так и российских ЗРК. Также специалисты обнаружили места, где могла быть запущена ракета по «Боингу». Они не нашли никакой информации о нахождении украинской системы «Бук» в этом районе 17 июля 2014 года.

Напомним, 8 июня в Нидерландах стартовал второй блок слушаний по делу о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17 над оккупированным Донбассом. На заседание в Гаагский окружной суд не явились четверо подозреваемых.

При этом Соединенные Штаты Америки отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по самолету MH17, который сбили близ Донецка в 2014 году. Следствие по делу MH17 еще продолжается и дополняется новыми материалами.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров