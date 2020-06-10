ЗРК «Бук». Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n139506-sprava-mh17-slidstvo-zayavylo-scho-ukrayinskyy-buk-ne-zbyvav-litak.html

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Слідство у справі катастрофи рейсу MH17 повністю спростувало версію про нібито задіяний у збитті малайзійського літака український «Бук».

Об'єднана слідча група, яка розслідувала обставини катастрофи поблизу Донецька малайзійського «Боїнга-777», не знайшла підтвердження того, що літак був збитий ракетно-зенітним комплексом «Бук» Збройних сил України. Про це заявив нідерландський прокурор Тейс Бергер під час слухань справи МН17, повідомляє DW.

Прокурор додав, що слідчі проаналізували понад 2 тис. 400 фотографій як українських, так і російських ЗРК. Також фахівці виявили місця, де могла бути запущена ракета по «Боїнгу». Вони не знайшли жодної інформації про знаходження української системи «Бук» в цьому районі 17 липня 2014 року.

Нагадаємо, 8 червня в Нідерландах стартував другий блок слухань справи про збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 над окупованим Донбасом. На засідання в Гаазький окружний суд не з’явилися четверо підозрюваних.

При цьому Сполучені Штати Америки відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили поблизу Донецька у 2014 році. Слідство у справі MH-17 ще триває й доповнюється новими матеріалами.