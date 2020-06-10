Кредити МВФ Україні: Шмигаль озвучив, скільки Київ отримає у 2020-2021 роках

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Транш МВФ Україні у червні складе 2,1 млрд дол., а загальний об'єм такого фінансування за півтора роки сягатиме 5 млрд дол. Про це сьогодні під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Загальний об'єм такого фінансування за півтора роки — 5 млрд дол. Це не єдині кошти, які отримає Україна від міжнародних партнерів. Також ми отримаємо допомогу від Європейського Союзу і Світового банку. Загалом за 2020 та наступний рік ми очікуємо 8 млрд дол. підтримки, які почнуться з першого траншу МВФ, — розповів Шмигаль.

Глава Кабміну також зазначив, що влада ухвалила низку ініціатив для бізнесу і людей, щоб полегшити тягар коронавірусної кризи.

Ми маємо результат. Останні два місяці були вирішальними. Ми відкоригували ключові показники… Разом з президентом подекуди працювали до пізньої ночі… Найближчими днями ми отримуємо перший транш МВФ — 2,1 млрд дол… Чим більше коштів ми отримаємо на початку, тим краще для економіки, — резюмував глава уряду.

Нагадаємо, МВФ нещодавно затвердив 18-місячну програму підтримки України на суму 5 млрд дол. США. В українському уряді очікують, що перший транш надійде вже цього місяця.