Сьогодні на Донбасі запрацювали пункти пропуску з українського боку, фото: MRPL.CITY

https://racurs.ua/ua/n139508-okupanty-zryvaut-vidkryttya-kpvv-na-donbasi.html

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На Донбасі окупанти зривають відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ), які були закриті в березні через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19.

КПВВ мали запрацювати в 11.00. Українські прикордонні підрозділи почали пропускати людей, однак бойовики почали чинити перешкоди пропуску людей на тимчасово окуповані території. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Так, станом на 12.30 на тимчасово окуповані території через КПВВ «Мар'їнка» було пропущено одного чоловіка на автомобілі, однак через деякий час бойовики повернули його.

Водій цього автомобіля зазначив, що бойовики не повідомили йому причин, чому не пропустили, а також заявили, що вони і не мали наміру когось пускати, повідомляє ТСН.

Зазначається, що станом на 12.30 на тимчасово окуповану територію через КПВВ «Мар'їнка» також було пропущено ще п’ять осіб у пішому порядку в напрямку Донецька. Наразі вони очікують перед блокпостом на тимчасово окупованій території, де бойовики встановили протитанкові загородження.

КПВВ «Мар'їнка» та «Станиця Луганська» наразі мають працювати лише в період з 11.00 до 14.00.

Сьогодні вранці біля «Мар'їнки» зібралися 55 транспортних засобів та близько 90 людей.

Особи, які намагалися перетнути лінію розмежування, повідомили журналістам, що чекали цього дня по два місяці, декому з них навіть доводилось весь цей час жити у машині.

Нагадаємо, в Україні відсьогодні запроваджується новий етап пом’якшення карантину, який, зокрема, передбачає відкриття КПВВ «Мар'їнка» і «Станиця Луганська».